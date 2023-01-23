『patagonia ダウンジャケット ベージュ・ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 09時 44分に出品され04月20日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: patagonia

- 色: ベージュ・ネイビー

- サイズ・S

- 着丈71.肩幅47.身幅56

176㎝70kgで中にロンT等を着てジャストサイズです。

状態は写真を確認して下さい。

希望あれば写真の追加はできます！

若干の毛玉等はありますが、目立った汚れ、傷はありません。

まだまだ着用できますが、使用感はありますので、価格は低く設定してあります。

ノークレーム、ノーリターンでお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

ダウンジャケット

ベージュ・ネイビー