『ARCTERYX アークテリクスM30 バックパック ブラック 30L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 20時 30分に出品され03月17日 20時 30分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高機能素材】

ARCTERYXのM30は、耐久性に優れたナイロン素材を使用しており、厳しい環境でも安心して使用できます。



【ロールトップデザイン】

ロールトップ式のデザインにより、容量を自由に調整でき、荷物の出し入れも簡単です。



【快適な背負い心地】

パッド入りのバックパネルと調整可能なショルダーストラップが、長時間の使用でも快適さを提供します。



- ブランド: ARCTERYX

- モデル: M30

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- サイズ: 30L

- 特徴: ロールトップ式

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ

- バックパネル: パッド入りバックパネル

-スノーボードやスキー板の取り付けも可能



何度かタウンユースでの使用していますがショルダーのやぶれ、傷や生地の劣化もありません。

クリーニングにもだしている為綺麗な状態です。

希少価値の高い物だと思います。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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