『マッキントッシュ コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 49分に出品され03月11日 02時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イギリスからのお土産でいただきました。

中古品とご理解いただける方に、おねがいします。

Мサイズぐらいだと思います。



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#フード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ コート