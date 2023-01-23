『[新品]TATRAS/タトラス/22ss ZIROMU (ジロム)/3 ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 14時 39分に出品され04月03日 14時 39分に終了予定です。即決価格は21,140円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド



TATRAS/タトラス



■商品詳細



商品名：ZIROMU (ジロム)

ストレッチ ジャージ /ライトダウンブルゾン

ライトアウター/軽くて暖かい

MTAT22S4811-D

定価74800



カラー：ブラック /黒



■サイズ／素材



サイズ 3



平置き

着丈68

身幅57

肩幅46

袖丈66



素人採寸になります。



表地：59% ナイロン 41%コットン



詰め物 90% ダウン 10%フェザー



■商品状態

未使用タグ付き新品



(画像をご確認くださいませ)

*一度人の手に渡ったものである事をご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



■フォローいただいた方お値下げ可能

#バルーン古着



是非ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。



肩幅···46cm

身幅···57cm

袖丈···66cm

着丈···68cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [新品]TATRAS/タトラス/22ss

ZIROMU

(ジロム)/3

ダウン