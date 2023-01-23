『カナダグース メイトランド ブラックレーベル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 06分に出品され03月04日 10時 06分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースのブラックレーベルになります。



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長く愛用しておりましたが、別のダウンジャケットを購入したため、出品いたします。

断捨離中なので、金額低くしています。



着丈67cm

身幅50cm

袖丈64cm

肩幅45cm



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース メイトランド ブラックレーベル