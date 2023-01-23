『LEONARD 大判ストール 絹 シルク100% 花柄 イタリア製 タグ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 13時 17分に出品され03月12日 13時 17分に終了予定です。即決価格は10,348円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LEONARD レオナール 大判ストール 絹 シルク100% 花柄 イタリア製 タグ付き





【サイズ（cm）】

縦164

横64.5

平置き採寸です。

若干の誤差はご了承ください。





【素材】

上記写真をご覧ください。





【状態】

タグ付き未使用品です。

長期保管のため新品タグに経年劣化がございます。

目立った傷や汚れはございません。





【その他、注意事項】

こちらの商品は、正規販売店、又は、大手リサイクルショップからの購入品であるため、正規品や真贋鑑定済みのものです。

『美品』と言っても基準値は人によって異なります。

細かいデザインなど詳細については写真にてご確認ください。

それでも気になる点がございましたら、コメントで質問して頂きますようお願い致します。





レディース、メンズ、ユニセックス（男女兼用）の商品を販売させて頂いています。

下記からまとめてご覧頂けますので、宜しければどうぞ♪

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