『LEONARD 大判ストール 絹 シルク100% 花柄 イタリア製 タグ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 13時 17分に出品され03月12日 13時 17分に終了予定です。即決価格は10,348円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|レオナール
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落札価格10348円
200 入札履歴
終了
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