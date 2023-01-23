『⭐︎美品⭐︎ カナダグース ジャスパー メンズ S ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 47分に出品され03月16日 03時 47分に終了予定です。即決価格は27,280円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

モデル ジャスパー

サイズ s

カラー ブラック



新品 定価20万円程



人気モデルシャトーパーカの日本規格モデルであり、シンプルかつスタイリッシュなデザインが支持されつづけるクラッシックなダウンパーカ「JASPER」。

取り外し可能なコヨーテファーと最大限の保温性を発揮するアークティックテック生地が寒い空気から保護します。

スリムなシルエットとカナダグースならではのパラシュートボタンのディテールが洗練された印象を与えます。

国内品質タグ、ホログラム付き。((株)カナダグースジャパン)

タグ15枚程



数年前正規店でご購入致しました。

サイズはSです。

何度か着ましたがやっぱり似合わないと思い出品させて頂きました。



14枚目のように袋に入れてお送りします

- ブランド: Canada Goose

- 素材: ダウン

- フードのファー: あり

- タグ: CANADA GOOSE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎美品⭐︎

カナダグース ジャスパー メンズ S

ブラック