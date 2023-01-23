『高級ローラアシュレイ カシミア混 スタンドカラージャケットコート ルーマニア製【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 05時 49分に出品され04月15日 05時 49分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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早い者勝ちになります。

✨希少な一点物✨



LAURA ASHLEY



ローラアシュレイ



ルーマニア製



サイズ UK10 EUR36 USA6

日本9号M Lサイズ向け



カラー ブラック 黒 BLACK



スタンドカラーコートジャケット

秋冬ブラックフォーマル

冠婚葬祭卒園式や卒園式などセレモニーワンピースやドレスパンツなどの

スーツジャケットとしてもおすすめです。



カシミア20%

ウール毛80%



裏地

アセテート100%



高級な生地を使用しておりますので、

カシミア特有の艶と品のある柔らかさがあります。

年齢問わず長く着用しやすいミニマムなデザインです。



数回着用のusedのご理解頂ける方にお譲りします。神経質な方はご遠慮下さい。

見落としがあるかもしれません。



アクセサリーは付きません。

高級婦人服

百貨店

レディース

ヴィンテージ

素材···ウール



カラー···ブラック



柄・デザイン···無地

平置き

肩幅···40cm

身幅···43cm

着丈···57cm



季節感···冬



季節感···秋,冬



季節感···秋,冬,夏



季節感···秋,冬



季節感···秋,冬,春

高級婦人服

レディース

百貨店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ローラアシュレイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 高級ローラアシュレイ カシミア混 スタンドカラージャケットコート ルーマニア製