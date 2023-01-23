『新品 X-girl REVERSIBLE QUILTED JACKET イエロー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 05分に出品され03月29日 08時 05分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き 新品

X-girl エックスガール

REVERSIBLE QUILTED JACKET



軽くさらっと羽織れるドロップショルダーシルエットのリバーシブルジャケットタフタ面のバックにはX-girl定番グラフィックFACEが刺繍、キルト面はシンプルなワンポイントロゴデザイン。フードの取り外しができるので、パーカーなどインナーに合わせる際も重宝します。シンプルなデザインで、通勤、通学からアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。裾部分にドローコードが付いているので、スタイリングに合わせてシルエットに変化を付けられます。



カラー

YELLOW



SIZE

M

着丈75cm

肩幅59cm

身幅132cm

袖丈60cm



定価17600円

califにて購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エックスガール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

X-girl

REVERSIBLE

QUILTED

JACKET

イエロー