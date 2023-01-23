『茶豆様専用・HERMES エルメス・シルクスカーフ・大判・カレ87cm・グリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 03時 53分に出品され04月25日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES

エルメス

シルクスカーフ

大判



品名: バンダナスカーフBANDANA

デザイン: エクスリブリスEX-LIBRIS

カラー: ターコイズ

素 材: シルク100%

購入場所: 国内エルメス直営店



人気のバンダナ柄と、エルメスらしい馬車モチーフの組み合わせ

綺麗なターコイズカラーに白抜きの馬車が美しいお品



サイズ約87× 87cm

付属品なし



ほとんど使わない保管品

とてもいい状態

保管に伴う折ジワあり



ほかにいろいろ出品中、まとめて購入したら割引あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 茶豆様専用・HERMES

エルメス・シルクスカーフ・大判・カレ87cm・グリーン