『sergio rossi セルジオロッシ グローブ 黒ブラック ロンググローブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 08分に出品され03月31日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



手袋形···5本指



sergio rossiのアウトレットで購入したグローブです。スウェード素材です。サイズは7です。

実際に着用を1度だけしております。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

小物 タグ sergio

rossi

セルジオロッシ グローブ 黒ブラック ロンググローブ