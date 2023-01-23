『【極美品】Paul Smith ウールロングコート L アンゴラ ブラック 比翼【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 43分に出品され03月28日 23時 43分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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———◆商品詳細◆———



○商品名

✨Paul Smith Londonよりアンゴラ混 ウールロングステンカラーコート✨ポールスミスロンドン



○ポイント

・ロングステンカラー

・アンゴラ混

・比翼デザイン

・センターベント

・飾りステッチ

・総裏地キュプラ素材



○カラー：ブラック 黒

色味は、9枚目の写真に近いです。黒です。



○サイズ【平置き】(cm) 表記:L

肩幅···50cm

身幅···63cm

袖丈···60cm

着丈···110cm



※生産国やメーカーでサイズ感が、異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。

※素人採寸のため誤差はご了承ください。



○コンディション

・状態良好

・使用感もさほどない、極美品

・右手首のボタンが１つ紛失しております。

ユーズド品を前提に、ご購入を検討されてください。



※ 使用感は個人差があります。

気になる所は質問していただき、ご納得の上ご購入ください。



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当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】Paul

Smith

ウールロングコート L

アンゴラ ブラック 比翼