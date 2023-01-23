『lohen ＳＨＯＲＴ ＴＲＥＮＣＨ ＲＥＶＥＲ ＣＯＡＴ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 43分に出品され03月03日 16時 43分に終了予定です。即決価格は31,050円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タテヨコともスーパー120’sの上質ウール原料糸を使用し、高級起毛仕上げをしたリバー素材を使用しています。

ショート丈のミニマルな雰囲気。襟元にはチンストラップを付け、ミリタリーなテイストに落とし込んでいます。

チンストラップ留めると防寒対策もなりますがモードな雰囲気でお楽しみ頂けます。



新品未使用 タグ付き



カラー···チャコールグレー



着丈···ショート

ローヘン

正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ lohen

ＳＨＯＲＴ ＴＲＥＮＣＨ ＲＥＶＥＲ ＣＯＡＴ