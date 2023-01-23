『mont-bell モンベル マウンテンパーカー 赤 ダウンジャケット 90s【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 34分に出品され03月18日 22時 34分に終了予定です。即決価格は11,504円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル mont-bell

C-OS6242 マウンテンパーカー ジャケット





90s/紫ロゴ/中綿ジャケット/M/ナイロン/CML/C-OS6242



赤

Mサイズ



購入したもののほとんど着用する機会がなく自宅保管していました。



状態は良いですがあくまでも中古品をご了承の上

ご購入よろしくお願いいたします。

（※神経質な方はご遠慮ください）





※即購入OK

※中古品・自宅保管をご了承の上、ご購入よろしくお願いいたします。

※傷や汚れはありませんが、見落とし等あるかもしれません。ご了承の上ご購入よろしくお願いいたします。

※発送の際は圧縮する場合がございますのでご了承ください。





モンベル

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紫ロゴ

C-OS 6242

マウンテンパーカー

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赤

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ゴアテックスTHE NORTH FACE TNF SUPREME NIKE ビッグシルエット ボアジャケット オーバーサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

モンベル マウンテンパーカー 赤 ダウンジャケット 90s