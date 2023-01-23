『23区 フード ピーコート ベージュ ダブルボタン 羊毛 アンゴラ【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 22時 25分に出品され05月11日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます‼︎(^^)



ハイブランドをコスパよく手に入れませんか？ 価値が落ちにくいブランド品は持っているだけで大事な資産になります♪



そんな物価値のあるハイブランドも全て一点モノの為、すぐ売り切れてしまいます！交渉だけでもお早めにどうぞ♪

お気軽にお声掛けくださいm(_ _)



ブランド全商品の取り扱い一覧

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#bambi✨ブランド品一覧✨

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

よろしければ覗いて下さい❤️



◇リピーター様割引！

◇ 真贋済・正規品

◇ 送料無料！

◇ 無言購入OK・即購入OK！

◇ 全額返金保証

◇ 防水対策・丁寧発送



【ブランド】23区





【オススメ】こちらは、23区のフード付きピーコートです。ベージュカラーが上品で、羊毛とアンゴラの混紡素材が暖かさと柔らかさを提供します。ダブルボタン仕様がクラシカルな印象を演出し、カジュアルにもエレガントにも合わせやすい一着です。肌寒い季節のお出かけにおすすめです。



✔️ フード付きでカジュアルかつ暖かいデザイン

✔️ 羊毛とアンゴラの混紡で柔らかい肌触り

✔️ 上品なベージュカラーでコーディネートしやすい

✔️ ダブルボタンでクラシカルな印象









【購入場所】大手中古ブランドショップ（真贋鑑定済み）





【性別】レディース





【形】コート





【素材】

表地

羊毛 92%

アンゴラ 8%

裏地

キュブラ 100%





【色】ベージュ系



【サイズ】

着丈:約80cm

身幅:約50cm

肩幅:約38cm

袖丈:約56cm

（素人採寸です）



【付属品】無し



【ランク・状態】AB

中古品ではありますが、綺麗なコートになります



ブランド全商品の取り扱い一覧

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#bambi✨ブランド品一覧✨

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

よろしければ覗いて下さい❤️





管理番号00277/0603-1105 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区 フード ピーコート ベージュ ダブルボタン 羊毛 アンゴラ