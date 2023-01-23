『新品未使用 ジースターロウ レディース ダウンジャケット フード ロング丈 秋冬【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 16時 07分に出品され03月26日 16時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★サイズ



着丈：90



肩幅：41



身幅：52



袖丈：66





★状態

新品未使用





★カラー

カーキー

緑





★素材

タグを確認して下さい。





★購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品





★ 配送

コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。





★注意事項

・値段交渉の際には具体的な金額をご提示下さい。

・メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。

・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

・見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジースターロゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 ジースターロウ レディース ダウンジャケット フード ロング丈 秋冬