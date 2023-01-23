『TAKEO KIKUCHI 黒 ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 03時 53分に出品され04月02日 03時 53分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【機能性】

このダウンジャケットは軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い季節に最適なアイテムです。



【デザイン】

キルティングデザインが施されており、スタイリッシュでありながらカジュアルな印象を与えます。フルジップ仕様で、着脱も簡単です。



【快適性】

スタンドカラーとスナップボタンが付いており、風の侵入を防ぎ、快適な着心地を実現しています。



- 色: 黒

- 素材: ポリエステル100%

詰物:ダウン80%フェザー20%

- デザイン: キルティング

- スタイル: フルジップ

- 襟のデザイン: スタンドカラー

- ボタン: スナップボタン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TAKEO

KIKUCHI

黒

ダウンジャケット