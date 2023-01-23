『KENZO 80s 激レア‼️ウール100%ツイード織コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 02時 30分に出品され05月05日 02時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|ケンゾー
|カラー:
|グレイ系/ブラック系
XL(US)XXL(JP位)トミーヒルフィガー US限定 ダウンジャケット同機能
¥ 12870
美品 ノースフェイス バルトロ ダウンジャケット ゴアテックス フード 黒 L
¥ 24735
ビレイヤーパーカ xxsサイズ ココアブラウン
¥ 22230
今期BoTT Raglan Shell Jacket
¥ 11000
FEAR OF GOD ZEGNA コート サイズ44
¥ 72930
ランバン ダブル チェスターコート 裏地チェック ウール ダークネイビーXL相当
¥ 9360
2023aw pet tree kor crassula jacket 48
¥ 24200
マッキントッシュ フィロソフィー コート
¥ 15000
90s 00s OLD GAP ウールスウィングトップ ウールジャケット
¥ 7020
【Lサイズ】TOMMY JEANS ジャケット
¥ 7800
【美品】バーバリー ステンカラーコート ノバチェック ロング M 正規品
¥ 7862
hatgazer Zujo Circus Ruins seeker リネンコート
¥ 27540
PAGELO パジェロ ダウンジャケット美品
¥ 7800
HI FUNCTIONALITY PAD ULTRA HEAT JACKET
¥ 10530
ウールリッチ アークティックパーカ moon
¥ 25000
Aさん専用
¥ 10725
ノースフェイス ウィンドストッパーゼファーシェルカーディガン ダウン XL
¥ 10111
クライミー/CRIMIE レザーダウンジャケット
¥ 24500
落札価格11000円
977 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！