『KENZO 80s 激レア‼️ウール100%ツイード織コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 02時 30分に出品され05月05日 02時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 南青山にあった KENZO PARIS で30年位前に購入。

価格が高額だったこともあり大事に着用していたので

30年物とはとても信じられない位状態は良いです。

※1993年にLVMH(モエ・ヘネシー・ルイヴィトン社)の

傘下に入り2000年春夏コレクションを最後に

高田賢三が退いた為、今では絶版の日本製です。

[サイズ] Ｆ

着丈 襟の縫い目から 88cm

身幅 脇の縫い目から 60cm

袖丈 襟の縫い目から 76cm

[カラー]

襟部ネイビーのコーデュロイ、裏地虎柄ブルーのサテン

全体 グレーにブルー糸混ツイード織。

[状態]

右ポケット右下隅に若干のほつれあり。

全体的に使用感はありますが、状態は良いと思います。

良き時代の最高品質のウール100%の生地、そして

最高技術の日本メイドの縫製の仕立ての商品の為、

まだまだ充分活躍でき、出荷数が少ないので今まで

同じコートを見た事が無く、被る事はまずありません。



ケンゾー 好き、ヴィンテージ、古着に理解のある方、

オールドリヴァイバルファッション好きの方にオススメ！



#KENZOPARIS #kenzojeans #KENZO #ルイヴィトン #Dior #ジバンシイ #コムデキャルソン #おじファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ケンゾー カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KENZO

80s

激レア‼️ウール100%ツイード織コート