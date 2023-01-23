『サウンドマン ミリタリーコート Clyde【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 14分に出品され03月31日 11時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※希望価格登録はご遠慮下さい。

ブランド:サウンドマン

サイズ:40

カラー:オリーブ

シーズン:秋冬

素材: コットン/ポリエステル/ウール

襟の素材: コーデュロイ

生産国:日本

定価:8万円



サイズ

総丈:92

着丈:86

裄丈:87

身幅:58



サウンドマンのミリタリーフィールドコートです。

外出用に購入しましたが、クローゼット整理のため売却致します。ご参考までに出品者の体型は176cm、61kgにて本品はややゆとりがあり、中にローゲージニットやジャケットを着用できるサイズバランスです)。

状態はかなり綺麗で最後の2枚の通り袖部分に少しスレがありますが他に汚れ、傷などは皆無です。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サウンドマン ミリタリーコート

Clyde