『【クリーニング後未使用】定価約20万 バーバリー ロンドン コート 黒 Lサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 22時 25分に出品され04月12日 22時 25分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #当ショップの服はこちら

BURBERRY、BOYCOTT、BEAMS、ZARA、NICOLEなど

【2020年12/30にクリーニング後、未使用です】

【Burberry London コート】



商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。

品はもちろんBURBERRY、本物です。

偽造品ではありません

上質な生地の厚み、主張しすぎない光沢感が所有欲を満たします



10数年前に、山陽商店の店舗にて購入。購入価格は約20万円程度だったはずです





中にライナーもついております。チャックで取り外し可能

まだまだ、これから何年も活躍できるコートです！使って頂ける人に買ってほしいです。



通勤用に購入。数十回着用しました。

新品と比較すると、よれ、しわ、汚れや変色があります。

完璧な美品が欲しい方は購入しない方が良い思います

商品についてご質問頂ければ状態について包み隠さずにお答えします。



【商品情報】

サイズ：Lサイズ。

中肉の160cm後半男性～細身の170cm台男性に合うサイズだと思います。

中肉の160cm後半→ひざ下まで隠れる程度の長さ



カラー：コート・ライナーともにブラック



保管場所に喫煙者、ペット、子どもなし



発送方法：濡れないようにビニール袋などで包み、ダンボールで梱包します。

メルカリ便で発送します。

日本製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【クリーニング後未使用】定価約20万

バーバリー

ロンドン

コート

黒

Lサイズ