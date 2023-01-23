『【極美品】アン吉 ブルーコート 38 M 春秋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 10分に出品され03月26日 22時 10分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらのアン吉のコートは2〜3度着用したため、気になる方はご遠慮下さい。ただ、写真の通り傷や汚れはなく綺麗な状態です。着る機会が無いため出品しました。問題ないと思ってもらえた方にお手に取って頂けますと幸いです。



着丈90-98㎝、身幅54㎝です。

多少の誤差は、ご了承下さい。



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#アルベロベロ#ショップチャンネル#まとめ買い歓迎 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: センソユニコ

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ジャケット・アウター タグ 【極美品】アン吉 ブルーコート 38

M

春秋