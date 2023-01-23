『最終値下げ！投稿まもなく終了します【極美品】 Beamsロングコート 良質【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 04時 59分に出品され04月11日 04時 59分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ray beamsロングコートです。



一昨年恵比寿のbeamsの店舗で購入しました。

確か3万5000円程で購入しました。



生地とても良く、温かいので今からの季節おすすめです！



スーツを着る機会が一度あってその時に

1度着用しただけなので美品です。



状態は写真でご確認ください。

目立った傷などはありませんが素人検品になりますので見落としなどあるかもしれませんが、ご了承ください。

自宅保管になります。



折りたたんでの発送となりますので

よろしくお願いします。



季節感···秋、冬



カラー···ブラウン



ビームス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レイビームス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ！投稿まもなく終了します【極美品】

Beamsロングコート

良質