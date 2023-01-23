『極美品◆TICCA リバーシブル ステンカラーコート コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 23時 52分に出品され03月17日 23時 52分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入大歓迎です。



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ブランド・TICCA/ティッカ



商品名・リバーシブルステンカラーコート



サイズ・FREE SIZE(公式サイトより 着丈90cm ゆき丈80cm バスト151cm)



カラー・カーキベージュ×ネイビー



定価・75900円



素材・表地：コットン100%

(無地)裏地：ウール100% 、(ホワイトチェック)裏地：ウール98%ナイロン1%ポリエステル1%) 襟部分：コットン100%



2022年購入。



定番コートですが、こちらはネイビー面がウールになっていますので、暖かく冬でも着用して頂けるかと思います。



襟がコーデュロイになっていたり、ポケットの始末もヴィンテージのを彷彿とされるようなデザインで素敵です。



両面が無地なので、着回しやすいのも◎



両面が無地なのも、このシーズンだけかと思います。



◆以下公式サイトより引用◆



オーセンティックでシルエットの美しい定番ステンカラーコートのショート丈です。



たっぷりとしたAラインの揺れるヘムがドラマチックなショートコート。



表の素材は撥水性のある高密のフランス綾。裏は上質なウール生地をあしらった完全リバーシブル仕様。



裾をふらすことで、ドレープや揺れがそれぞれ活きるように改良し、表裏で全く違う表情を楽しんでいただけます。



着用予定で購入しましたが、着用予定がなくなりましたので、綺麗なうちに出品させていただきます。



美品かと思いますが、一度は人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。



※撮影時と発送の際に検品していますが、小さな汚れやほつれなど、見逃す事もあるかもしれません。完璧な物を求める方は店舗にて新品をお買い求め下さい。



気になられた方この機会に是非どうぞ^^



トレンチコート ブルゾン BSHOP ユナイテッドアローズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ティッカ

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