『極美品◆TICCA リバーシブル ステンカラーコート コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 23時 52分に出品され03月17日 23時 52分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|ティッカ
ノースフェイス ダウンジャケット
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落札価格13400円
820 入札履歴
終了
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