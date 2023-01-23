『カナダグース BEAMS別注 ✨ラブラドール ボンバー ネイビー S レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 35分に出品され03月30日 01時 35分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースの日本向けデザイン

ショート丈のラブラドールはとても貴重です。

日本の代理店に入荷する数も少なく、お値段も毎年値上げされています。



日本人向けに作られたショート丈デザインで、袖口、裾はリブ仕様、前ボタンのデザインも可愛いです。本当に一枚で暖かい上質なカナダグースです。

この先お値段も、もっと上がり、日本への入荷数も少なくなるとの事なので、とっておくか迷っておりますが、綺麗な状態のうちに出品します。



ファー部分は、ジッパーで取り外し可

ポケットは内ポケット二つ

袖にペン差し付きポケット一つ

表地に三つ

袖口、裾は丈夫で厚めのリブ素材





★詳しい色柄、生地感は画像を参考にしてください。

★お気軽にコメント下さい。



表地、ポリエステル85%

コットン15%

裏地、ナイロン100%



ダウン80%

フェザー20%

毛皮部分、コヨーテ



◇カラー◇

・ダークネイビー 黒に近い



◇サイズ◇

表記サイズS

着丈56㎝

肩幅42㎝

身幅49㎝

袖丈67㎝

(メジャーでの平置き採寸のため多少の誤差がある場合がございます。）



◇状態◇

カナダグース特有の白かけも少なくまだまだご着用いただけるお品です。



※記載がない限り箱など付属品はありません。



※着用感には個人差がございます。

身長・体重等おっしゃって頂けても、着用感の予想・返答は難しいですので、ご了承ください。



※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる

場合がございますのでご了承下さい



※リユース品にご理解のない方、新品並みを求める方など

中古取引の認識のない方はご遠慮下さい



※必ずお写真確認下さい



【購入先】古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入

全て真贋鑑定済みの商品になります

当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース

BEAMS別注

✨ラブラドール

ボンバー

ネイビー

S

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