『【新品】 23-24 グローブ エビス 本革 ebs スノーボード インナー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 03時 41分に出品され05月10日 03時 41分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】

ebsのスノーグローブです。

カービングに特化した本革素材カービングミットストロング。



ブランド：ebs（エビス）

商品名：CARVING MITT STRONG

カラー：BROWN/BEIGE

サイズ：Sサイズ

年式：2023-24



※空気を抜き薄くしてから発送させていただきます。

※サイズは画像のサイズ表でご確認ください。

※店頭でも販売している物ですので在庫が無くなる可能性がございます。お買い上げ前にコメントにて購入意思をお知らせください。





【手の平、マチに耐摩耗・耐裂・耐久素材ケブラーを採用、カービングに特化したレザーミット】

• 手の甲には本革、平、指先にはのケブラーを使用した

「ARMORTEX（東レ・デュポンの耐摩耗・耐裂・耐久性に優れた素材）」を採用。

• 厚手の中綿で保温効果アップ。

• グローブインサート「ポレール」により抜群の防水性、透湿性を確保。

• 裏地は東レ「フィールドセンサー」で手の平はいつでもサラサラ。

• グローブリーシュ標準装備。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用