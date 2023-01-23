『XLARGE ダウンジャケット オリーブ色 M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 12時 11分に出品され03月26日 12時 11分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



違うダウンを購入し、着用回数が減ったので出品します。

Mサイズで短丈なので流行のファッションに合うと思います。



傷や汚れはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XLARGE

ダウンジャケット

オリーブ色 M