『mont-bell モンベル スペリオダウンパーカー パープル Mサイズ 保存袋【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 51分に出品され03月16日 06時 51分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------------

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☆商品名



mont-bell(モンベル)

スペリオダウンパーカー

ダウンジャケット

保存袋

1101465



☆状態



目立った傷や汚れはありません

保存袋あります



☆サイズ M



着丈:65cm

肩幅:35cm

身幅:45cm

袖丈:57cm



※平置き素人採寸になるので誤差はご了承下さいませ



☆カラー



紫 パープル



☆購入元



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手リユース店



※iPhoneにて撮影しています。

実物の色味に近くなるよう努めておりますが、撮影時の光の状況など感じ方の違いやお使いの端末によっても色味が違って見える場合があります。予めご了承ください。



※古着になりますので、使用感・小さな汚れ・シワなど感じ方は個人差があると思います。あくまで古着である事をご理解頂ける方宜しくお願いします(^^)



※ 小さく折り畳んで発送させていただく場合もございますので、ご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ mont-bell

モンベル

スペリオダウンパーカー

パープル

Mサイズ

保存袋