『モンクレールダウン Moncler サイズ0【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 27分に出品され03月05日 20時 27分に終了予定です。即決価格は26,500円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールダウン サイズ0です。

Moncler

イタリアローマのモンクレール本店にて購入の正規品です。



クリーニングはモンクレール対応の白洋舍にて完了



ダウン90、フェザー10

色:パープル



中古品、素人管理をご理解頂ける方のみご検討下さいませ。

また新品同様の品質を求められる方はご遠慮下さい。



高額商品の為、返品はお受けしておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール カラー: グレイ系/ブラック系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレールダウン Moncler



サイズ0