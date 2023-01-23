『★新品未使用【桐灰化学 足の冷えない不思議なスリッパ】キリバイ★貴重な廃盤商品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 34分に出品され03月05日 22時 34分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する