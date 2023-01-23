『90s vintage black leather down jacket【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 08時 06分に出品され04月10日 08時 06分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・サイズ









着丈・64cm

身幅・60cm

肩幅・47cm

袖丈・55cm



















素人検品、採寸ですので多少の誤差や見落としがあるかもしれません。

古着ですので神経質な方は御購入をお控え下さい。













値下げ交渉の際は、ご購入したい金額をご提示頂けたほうが安くご案内できる可能性が高いと思います。

(値下げ交渉中はどうしても売り切れる確率が高くなります。交渉中に売り切れた際は、ご購入された方を優先いたしますので、予めご了承くださいませ)

















着画はお断りしております。

















他商品になります→ #セレクト古着R 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

vintage

black

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