『新品 Rick Owens リックオウエンス Tシャツ #2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 36分に出品され03月08日 18時 36分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



リック・オーエンスの超高級コットンTシャツは、軽く捻る様にして春先のスタイルに合わせたりナイトスタイルの首元にストールとして巻いてみるのもハイクラスなコーディネートを演出する事が出来ます。

もちろんそのままTシャツとして着用してレザーのライダースジャケットなどを羽織るのもありです。



袖丈74

肩幅38

身幅41

着丈84 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

Rick

Owens

リックオウエンス

Tシャツ

#2