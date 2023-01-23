『soshiotsuki Kimono Breasted Shirts【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 14時 40分に出品され04月11日 14時 40分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Soshiotsuki × 6:4 Brass

ソウシオオツキ × 6:4 ブラス

Kimono Breasted Shirts



イメージと違ったため出品させていただきます。





状態

試着のみの未使用です。





こちらソウシオオツキさんのKimono Breasted Shirts

のBrass別注アイテムです。

別注ポイントとして

1.第三ボタンと袖のボタンが真鍮

2.素材がシルクコットン(シルク50%.コットン50%)





定価

49500円





サイズ

表記46

平置き実寸サイズ

着丈 : 約76cm

肩幅 : 約47cm

身幅 : 約52cm

袖丈 : 約66cm





カラー

ブラック





個人的な感想として生地に光沢もありかなり上品なシャツとなっております。

これからの季節にもおすすめです。





お気軽に質問などどうぞ

値下げ交渉もお聞きします





※注意

最初からなかったのですがタグはありません。

配送は箱に折りたたんで送らせていただきます。











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カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

襟···レギュラーカラー

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ soshiotsuki





Kimono

Breasted

Shirts