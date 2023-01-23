『Patagonia ナノエアフーディ XS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 08時 37分に出品され03月20日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagonia パタゴニア

Ws Nano-Air Hoody

ナノエアフーディ ブルー XS

定価42900円



使用感、脇の下、袖に毛羽立ちあり。

写真でご確認ください。



山で動いたり止まったりを繰り返す有酸素運動の全行程において着つづけられるようデザインされたナノエア・フーディがあれば、レイヤーを着替えるためにペースを落とす必要はなし。伸縮性と通気性を備えたフルレンジ・インサレーションは激しい運動中に余分な熱を逃がし、静止中は体を温かく保つ。フェアトレード・サーティファイドの工場で製造



XS

身幅 48

後着丈 71

裄丈80

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Patagonia

ナノエアフーディ

XS