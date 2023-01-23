『【人気色】英国製 ラベンハム キルティングジャケット ネイビー 即モデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 11時 55分に出品され04月15日 11時 55分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅はじめに



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✅商品情報



【人気色】ラベンハム キルティングジャケット ネイビー 即完売モデル



・色柄：ネイビー



・サイズ表記：34 ですが日本人M相当

男女ともOKです

・素材 : ポリエステル100%

・状態： 目立つ汚れやダメージはございません。



神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



✅サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸



着丈 : 75

肩幅 : 45

身幅 : 52

袖丈 : 60



※多少の誤差は、ご容赦下さい。



✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。





✅最後に

この機会にあなたのソウルメイトフルな一着を見つけて下さいませ。





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M293

26 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラベンハム

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ジャケット・アウター タグ 【人気色】英国製 ラベンハム キルティングジャケット

ネイビー 即完売モデル