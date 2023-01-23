『王道の可愛らしさ IENA クリーム ファー付きロングコート フリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 09時 44分に出品され03月07日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◇状態やサイズ感など

この可愛らしいコートがあなたを幸せな気分にさせます。

愛らしいデザインと優しいカラーリングが、心温まる雰囲気を醸し出します。女性らしいシルエットが品のある印象を与え、キュートな襟元がアクセントになります。寒い季節でも可愛く輝きたいあなたにぴったり。デートやお出かけにもぴったりのアイテムです。この可愛いコートで周囲を魅了しましょう！

厚みがあって暖かい生地感のロングコートです。お色味はクリーム系です。

ファー取り外し可能です。



※あくまでも素人の扱うお洋服ですので、見落としなどによるシミや汚れなどがあるとご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



◇状態は < AB >です。

SS タグ付き新品

S 極美品 全く使用感なし

A 全体的な使用感もほとんどなく綺麗

AB わずかに使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし

B 全体的な使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし

C 目立たない程度ではあるがの小さな汚れや傷がある

D 少し気になる程度の小さな汚れや傷がある

E 一目でわかる目立つ傷や汚れ穴あき等あり



サイズ表記はなしで、フリーサイズです。

素人計測なので多少の誤差はあると思いますが、平置きで採寸しましたので参考になさってください。

肩 幅43

身 幅48

着 丈82

袖 丈43

単位（cm）



素材...ウール

カラー...ホワイト

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

季節感...秋、冬





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梱包・発送について

発送は防水対策をしてメルカリ便にて行います。

畳んだ時の大きさに合わせて切り替えますのでご了承ください。

こだわりのある方は購入時にお知らせください。



管理番号：1960/130EsA-1C-5130 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 王道の可愛らしさ IENA

クリーム

ファー付きロングコート

フリー