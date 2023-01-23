『【美品】DANTON インナーダウンコート オリーブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 06時 52分に出品され03月16日 06時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。

3年程前に購入し数回着用しましたが、あまり着る機会がない為出品します。目立った傷や汚れはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



⚫︎サイズ 36



⚫︎カラー オリーブ（カーキ） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】DANTON

インナーダウンコート オリーブ