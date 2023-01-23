『earthy ベルト付きダウンジャケット ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 10時 41分に出品され05月01日 10時 41分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このダウンジャケットは、ベルト付きのデザインで、ウエストを引き締めることができるスタイリッシュなアイテムです。カジュアルなコーディネートにも、少しフォーマルなシーンにも合わせやすいです。



【素材】

ダウン素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節にぴったりの一着です。



【ブランド】

earthyの製品で、品質とデザイン性が高く、ファッション性を重視する方におすすめです。



- ブランド: earthy

- 色: ベージュ

- デザイン: ベルト付きダウンジャケット

- 素材: ダウン

- タグ: earthy



ご覧いただきありがとうございます。試着のみになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: アーシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ earthy

ベルト付きダウンジャケット

ベージュ