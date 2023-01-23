『パナソニック 20年 空間除菌脱臭機 ジアイーノ 12畳 F-MV2100【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 23分に出品され03月22日 11時 23分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 塩タブレットは図11通り。

全体的に清掃も行いました。

ペット 喫煙なし

専用の箱あり

説明書もあります。



質問などありましたらお気軽お声かけください。



使用する機会がなくなりましたので、出品します。



丁寧に扱っておりましたので美品ですが、あくまでも中古品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。



【商品詳細】

メーカー/商品名： Panasonic 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

型式：F-MV2100

年式：2020年製

適用床面積：～12畳（～20 ㎡）

外寸：約 幅398×高さ710×奥240（mm）

電源：AC100V-50/60Hz

付属品：現状品 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック