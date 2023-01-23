『☆dyson Dyson Pure Humidify + Cool PH01【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 12分に出品され04月21日 23時 12分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 dysonの加湿空気清浄機能付きファン

「Dyson Pure Humidify + Cool・PH01」です。



2020年製になります。

全体的に日に焼けておりますが、

内部のフィルターなどは綺麗です！

喫煙下、ペット飼育下での使用はございません。

写真に無い物は付属いたしません。

状態も含めご確認いただければと思います。



☆特徴☆

●湿度はもちろん、空気中に浮遊する粒子状物質や有害なガスを自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。

●活性炭フィルターが有害なガスを除去し、密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95％除去します。*2

●ダイソンのウルトラバイオレットクレンズテクノロジーは、水に潜む主な細菌を瞬時に除菌します。

●他にはないAir Multiplierテクノロジーにより、清浄・加湿された空気を部屋中に循環させます。

●夏は扇風機として暑い日には、清浄された風で涼しくします。

●その瞬間のデータをタイムリーに室内と屋外の空気の状態をモニターし、Dyson Linkアプリにお知らせします。*4

●風の向きを変えて本体後方の開口部から送り出し、寒い時期には涼しい風を送らずに空気を清浄・加湿します。

●本体前部から風を送り出します。

●独自のアルゴリズムにより風向きを変化させて、さわやかな涼風を送り出します。

●静音運転に切り替わり、ディスプレイを減光。引き続き空気の状態をモニターし、清浄・加湿された空気を送り出します。

●30分から8時間の範囲で、電源オフになるように設定できます。



☆仕様☆

●加湿タンク容量：5L

●運転音

26.1db ※涼風モード最少

49.3db ※涼風モード最大

27db ※加湿モード最少

49.2db ※加湿モード最大

●幅×奥行き×高さ：312×312×923mm

●タイマー設定：30分～8時間OFFタイマー

●色：ホワイト/シルバー



よろしくお願いいたします。



E11-06ST 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン