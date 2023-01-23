『LAppartement Lisiere VOLUME COAT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 00時 07分に出品され03月23日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAppartement

Lisiere VOLUME COAT



都内店舗購入 ドライクリーニング済み



＊着丈が長かったため丈詰してあります。

画像の最後2枚は丈詰前です！



☆私のオススメポイント☆

裏地が付いていること！

中に着たニット類に毛羽立ちや毛玉が出来にくくニットを状態良く長く保てます^ ^



カラー ネイビー

サイズ フリー (画像あり)

着丈リメイク後 105

身長156㎝で膝下8㎝前後かと。

(誤差はお許しを！)



素材 表地 毛86%、ナイロン14%

裏地 キュプラ 100%



使用回数 10回程度

購入価格 77760円



特に目立つキズや汚れはありません。

10回程度の着用感ですので多少の毛羽立ちが部分的にありますが間近で見るとわかる程度かと思います。usedのお品ですのでご理解ください。



＊画像14は保管クリーニングの際に補修されて戻ってきました。多分、ほつれていたのだと思います。無料サービスですので縫い目を気にしない方でお願いします^ ^

(袖の内側の裏地部分になります)



#アパルトモン#deuxiemeclasse#apstudio#musedeuxiemeclasse 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アパルトモン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LAppartement



Lisiere

VOLUME

COAT