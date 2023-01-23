『イッセイミヤケ ストール【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 44分に出品され04月08日 09時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長さ 約180cm

横 72cm



硬めの感触です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イッセイミヤケ カラー: オレンジ系/ベージュ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ イッセイミヤケ ストール