『ma deshabille DARLINGTON tops【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 18時 28分に出品され05月02日 18時 28分に終了予定です。即決価格は23,358円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MA déshabillé



DARLINGTON tops カスタマイズ



ベース: ウール ベージュ

襟、袖: リネン

袖裏: エルメスヴィンテージスカーフ

サイズ: 40



カスタマイズした特別なお洋服です

着る機会がないためお譲りします



2、3回着用後クリーニング済

ウール部分、若干生地特有の毛羽立ち有り



目立つ傷や汚れはありませんが、素人確認のため見逃しがあることもあります。ご了承ください。

個人保管のため、完璧なお品をお求めの方は

ご遠慮ください。



※サイズや色が合わないことを理由とした返品はお受けしておりませんので、 気になる箇所があれば必ず購入前にご質問ください。



※保管時にできた折りジワなどはご容赦下さい。



個人都合によるキャンセル・返品はお受けしておりません。

不明点は購入前にコメントにてお願いいたします。



発送時にはクリーニングタグ取り外します。

コンパクトに畳んで発送します。



色···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント



ma deshabille

エムエーデザビエ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ma

deshabille



DARLINGTON

tops