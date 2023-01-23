『ポールスミス ガンクラブチェックコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 57分に出品され03月04日 00時 57分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスミス ガンクラブコート



パリコレランウェイ使用モデル

生地感、丈感、切りっぱなしの裾と袖のデザインがまた格好いいです。

試着程度美品です。

気に入ってはおりますが、着る機会がないため出品いたします。



Mサイズ



配送の際は折りたたみますのでシワが発生いたします。ご理解ある方に是非宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス ガンクラブチェックコート