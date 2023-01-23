『ロジクール G913 TKL LIGHTSPEED ワイヤレスキーボード【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 35分に出品され03月30日 01時 35分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封のため値下げ交渉不可

プチプチに包み発送いたします





【高性能ワイヤレス接続】

ロジクールのG913 TKLは、LIGHTSPEEDワイヤレス技術を採用しており、遅延のない快適な使用感を提供します。



【カスタマイズ可能なRGBライティング】

多彩なRGBライティングに対応しており、好みに合わせてカスタマイズ可能です。ゲームプレイや作業環境を自分好みに演出できます。



【快適なタイピング体験】

GL TACTILEスイッチを搭載しており、しっかりとしたフィードバックを感じられます。長時間の使用でも疲れにくい設計です。



- モデル: G913 TKL

- ブランド: ロジクール

- 接続方式: LIGHTSPEEDワイヤレス

- スイッチタイプ: GL TACTILE

- RGBライティング: 対応

- 特長: 40時間のバッテリー寿命



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キーボード配列···日本語



その他···ゲーミングキーボード 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用