『テンシー アノラック TEN-C ANORAK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 11分に出品され04月10日 14時 11分に終了予定です。即決価格は39,500円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック





【 デザイン 】

ジップアップパーカータイプの「ANORAK(アノラック)」



【 素材感 】

TEN-Cの使用する【高密度ナイロンベンタイルミリクロス】は、何度も着用を繰り返す事で、体に馴染んでゆき、寒さ、風、雨を完全にシャットアウトしながらも通気性がある 超機能性素材。この素材を、世界初で使用したのも有名です。（現在は、イタリアにて公式に陸軍のウエアに採用されている生地です。）



こちらTEN-Cを代表するの”ANORAK”モデル。

一見するとシンプルなジップパーカタイプとなりますが、背面にゲームポケット、ネックのストラップ部分と魅力的なディテールを備えます。

表地にナイロンとポリエステルのマイクロファイバー糸を使用した混紡地、超高密度ナイロンベンタイルクロスを使用。表面へ撥水性能が向上する加工をイタリアで行っています。

この表生地は、着用を続けて時間を経ることで身体に馴染み、独特の質感を生み出します。

別売りで付属のダウンライニングにはダウン100%のライナーが付き、防水、防寒、防風性に優れ、ライナーの着脱により季節を越えて3シーズン着回しが可能。

長くお付き合い頂き、自分の体の一部のようにご愛用頂ける商品となります。

Ten-cだからこその雰囲気をどうぞお楽しみ下さい。



52(日本サイズL-XL相当)＊身幅63cm、着丈74cm、裄丈98cm、袖丈56,5cm



サイズ52





何度か着用しているので生地が柔らかく

経年変化しております。





ご理解頂ける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: テンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テンシー アノラック TEN-C

ANORAK