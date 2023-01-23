『UN / ユーエヌ DOUBLE COAT サイズM ブラック is-ness【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 12分に出品され03月13日 23時 12分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◎コメント無しの即購入OKです！

基本的にはメルカリ規程に準じ特に専用は設けませんので値引き交渉中に売れてしまう事が多いです。コメント中でも購入可、早い者勝ちです☆











【ブランド】UN / ユーエヌ

【素材】ウール90%、ポリエステル10%

【サイズ】M（身幅84.5cm、肩幅64cm、着丈107cm、

総丈100cm、そで丈54cm）

【カラー】ブラック

【使用頻度】２回ほど着用しました。

その後着る機会がなかったため出品させて頂きます。





〜商品説明:以下引用〜

2021 Fall＆Winter item



肩がしっかり落ちるボリュームシルエットのダブルコート



●裾にかけて細くなるコクーンシルエットが特徴

●残糸から生地を作って作成された環境に配慮したモデルになります

●BEIGE・NAVY・BLACKの3色展開でUNのロゴが入ったマーケットバッグが付属されます







【UN / ユーエヌ】

is-nessを手掛ける、キシタ トモミ氏とFirsthandが日本国内の倉庫に眠っている、品質の良い生地を使用したアップサイクルの観点での物つくりを展開。

シーズンごとに変化しながら”今”のスタンダード目指し、表現し続けるブランド



カラー···ブラック



素材···ウール



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イズネス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UN

/

ユーエヌ DOUBLE

COAT

サイズM

ブラック is-ness