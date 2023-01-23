『POLYPLOID PONCHO 13-B 20-21AW【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 20時 51分に出品され04月21日 20時 51分に終了予定です。即決価格は10,556円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 price:68,000＋tax

素材 : WOOL 70% POLYSTER 25% NYLON 3% ACRYLIC 2%

col: GREEM MELANGE



サイズ 2 かなり大きいのでXLとしています

着丈: 約 81cm

身幅: 約 70cm

袖丈: 約 46cm(脇下からの計測)



たっぷりとしたアウトラインが特徴の

オーバーサイズの「ポンチョ」



スモッグジャケットをベースとしながら、

軍物の特有の硬さのあるラインを全て無くし、

シンプルで、柔らかさのある

ニュートラルなラインで仕上げています。



それぞれの生地感を活かす為に

大ぶりなデザインを採用していますが、

裾とネック周りには絞って調整の出来るTAPEがついているので、

ご自身の体型やスタイリングに合わせて、

シルエットに変化を与える事が可能です。

（絞る事で真冬の防寒/防風の役目にもなります。）



また、TAPEを絞ることで生地が持つドレープが生まれ、

より生地の表情を楽しむことができます。



たっぷりとしたフィッティングは、

豊富なインナーチョイスが可能なので、

幅広いシーズンでお役立て頂けると思います。



POLYPLOID ポリプロイド ポンチョ

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLYPLOID

PONCHO

13-B

20-21AW