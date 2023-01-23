『⚫︎特別価格⚫︎ノートパソコン1TBカメラ付き・コスパ最強★珍しい東芝ゴールド色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 11時 51分に出品され03月24日 11時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 **✨こんなあなたにおすすめ✨**



✅ 大容量のPCを探しているけど、値段が高くて諦めていた

✅ 仕事やプライベートで色々なデータや動画を保存したい

✅ 初めてのパソコンで、設定が難しそう…



**初期設定済みなので、届いてすぐに使えます！**



面倒な初期設定は済ませてあるので、届いたらすぐに使えます



**TOSHIBA製 ノートパソコン**



☆ OS：Windows10 home

☆ CPU：intel Core i3-6100U 2.30GHz

☆ メモリ：4GB

☆ HDD：1000GB

☆ 光学ドライブ：Blu-rayドライブ

☆ 無線LAN：有り

☆ Webカメラ：有り

☆ SDスロット：有り

☆ Bluetooth：有り

☆ 画面サイズ：15.6インチ



**✨使いやすくて便利なソフトもインストール済♪**



⭐️️️GoogleChrome…インターネット閲覧に最適

⭐️️️LINE…友人や家族との連絡に便利

⭐️️️Blu-ray再生ソフト…Blu-rayディスク再生可能

⭐️️️OpenOffice…WordやExcelなどの代わりに使えるオフィスソフト

⭐️️️DVDライティングソフト…DVD作成可能

⭐️️️はがき宛名作成ツール…年賀状作成などに便利

⭐️️️iTunes…音楽再生や管理に便利

⭐️️️Zoom…オンライン会議や授業に便利

⭐️️️Skype…通話やビデオ通話に便利

⭐️️️セキュリティソフト（WindowsDefender）…パソコンをウイルスから守る



**さらに、サテンゴールドの美しいカラーリングで、高級感も抜群です。**



**⭕️全国送料無料！**

**⭕️丁寧梱包！迅速対応✨**



**原品限りとなります！**

**早いもの勝ちなので売り切れの場合は**

**ご容赦ください。**



【動作保証・極良品厳選】

↓いい品揃ってます

#ぽんPC販売



↓大容量パソコンはこちら

#ぽん大容量PCシリーズ



☘注意事項☘

・バッテリー・ゴム足は消耗品のため保証対象外

・付属のACアダプターを用いて利用してください

・92 70 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし