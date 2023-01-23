『【新品タグ付き】エルメス ツイリー レクレアポア ブラック ドット 鍵 ノワール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 27分に出品され03月05日 20時 27分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付きです。



予約完売品です。

国内店舗にて購入。

2022ss



HERMES エルメス

★ツイリー

★レクレアポワ/レクレアポア 鍵

★ カラー Noir/Beige Rose/Multi Colore 黒/ローズベージュ/マルチカラー

★サイズ：縦5㎝ × 横86㎝

★素材：シルク100%

★付属品：エルメスジャパンタグ、商品タグ、ツイリーボックス



黒は特に人気で希少価値が高いです。



エルメスのツイリースカーフ

「 レ・クレ・ア・ポア - Les Cles a Pois 」

鍵柄の大変人気が高く発売当時予約完売のツイリーです。

一番人気のノワールで鍵柄が際立ちおすすめです。

またドット柄も可愛いです⭐︎









ツイリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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小物 タグ 【新品タグ付き】エルメス ツイリー レクレアポア ブラック ドット 鍵 ノワール