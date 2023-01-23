『K-WAY ケーウェイ ダウン リバーシブル KWAY ダーク&ダークネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 07分に出品され03月17日 08時 07分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 K-WAYのリバーシブルダウンです。

ブラックとダークネイビー。

ブラックの方には黄色とオレンジのジップポケット。

ネイビーの方にはスナップボタンのポケット。

数年前に買ったのですが、

筋トレをして身体が入らなくなったため今回出品致しました。

お値段交渉お受けします。

気になる箇所あれば、

お写真追加しますのでコメントください。



サイズ

表記M

着丈67cm

身幅50cm

袖丈70cm

袖幅20cm

肩幅41cm

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



カラー···ブラック ネイビー ダークネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ケーウェイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ K-WAY

ケーウェイ

ダウン

リバーシブル

KWAY

ダーク&ダークネイビー